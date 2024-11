Quando va in onda la quarta puntata de Il Patriarca 2? Tutte le anticipazioni della prossima puntata della fiction con Claudio Amendola

Claudio Amendola ne Il Patriarca 2

La guerra tra Nemo Bandera e Raoul Morabito continua nella quarta puntata de Il Patriarca 2 che andrà in onda venerdì 6 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.

Il Patriarca 2, le anticipazioni della quarta puntata

Mario minaccia Daniel e il ragazzo si avvicina a suo padre Raoul. Nina continua a pensare a Daniel, mentre Mario non riesce a dimenticare Lara che ora si è trasferita a Villa Bandera.

Raoul scopre che Nemo ha preso il carico di armi destinato agli albanesi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE