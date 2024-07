If You Love, l'ultima puntata del 26 luglio in streaming

L'ultima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 40 della serie turca If You Love, pubblicato venerdì 26 luglio su Mediaset Infinity, Ates caccia Fusun dall'azienda con l'appoggio di Umut, ma decide di lasciargli il ruolo di Amministratore Delegato e di tornare in Spagna prima dell'udienza per l'affidamento dei bambini, convinto di perderla.

In aeroporto riceve una chiamata da Ilgaz che gli rivela un ricatto di Fusun a Umut. Ciò nonostante Ates sembra convinto della sua decisione di partire, ma il giorno del processo ci sarà un colpo si scena. Guarda nel video qui sopra l'ultima puntata integrale del 26 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

