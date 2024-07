Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 15 al 19 luglio.

If You Love, le trame della settimana dal 15 al 19 luglio

Gli assistenti sociali parlano con Leyla e Ates e fanno presente che i loro screzi hanno ripercussioni sui bambini. Nel frattempo, Ates comunica a Leyla che non possono divorziare, altrimenti lui rischierebbe di perdere i bambini, così decidono di convivere da separati. Ilter, dopo la confessione di Meryem, comunica ad Ates di volvere lasciare la villa e tornare a casa sua. Uno dopo l'altro, i membri dello staff della tenuta tornano a lavorare per Ates e i ragazzi: prima Ilter, persuaso dai bambini, e poi Meryem. Infine, Fusun convince Firuze a firmare un contratto con Arcali che la favorisce, promettendole di non interferire tra lei e sua figlia Leyla.

