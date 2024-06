If You Love, la prima puntata in streaming

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 10 al 14 giugno.

If You Love, le trame della settimana dal 10 al 14 giugno

Fusun confida a Ilgaz che è necessario liberarsi di Leyla, per poi potersi liberare di Ates. Nel frattempo, Leyla viene minacciata da Yakup. Quando Ates scopre che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli, decide di riassumere Leyla. Mentre sta per chiudere un importante accordo, Ates viene informato che i nuovi abiti prodotti non corrispondono alle attese e che quindi sono costretti a rifare tutto da zero. Intanto, la famiglia Arcali è in fermento per un grande evento: Ates vuole che Leyla indossi l'ultima creazione realizzata dalla casa di moda di famiglia. Infine, dopo il bacio scambiato la sera prima, Leyla si risveglia piena di felicità e di aspettative, mentre Ates si sveglia con un gran mal di testa e senza ricordi della sera precedente.

