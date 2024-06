If You Love, la seconda puntata in streaming

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La seconda puntata, pubblicata martedì 4 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Nella seconda puntata di If You Love, Leyla riesce a scappare dall'hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda per dividere la refurtiva. Prima di partire per Smirne, si accorge di aver perso la collana che le ha lasciato sua madre. Leyla si convince che la collana le è caduta nella suite di Ates. Passando col taxi nei pressi dell'hotel lo vede in macchina e lo segue. Ates si sta recando nell'azienda di famiglia per la lettura delle volontà del defunto padre, che ha stabilito che l'eredità dovrà essere divisa equamente tra tutti e cinque i fratelli, ma Ates dovrà assumere la tutela legale dei tre minorenni per tre mesi, durante i quali starà a capo dell'azienda. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

