I momenti più importanti dell'ultimo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 26 luglio su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato venerdì 26 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates decide di tornare in Spagna convinto che perderà l'udienza per la custodia dei ragazzi.

All'aeroporto riceve una chiamata da Ilgaz che gli rivela un ricatto di Fusun a Umut, ma nonostante ciò Ates sembra non tornare sui suoi passi.

Il giorno del processo è finalmente arrivato e un colpo di scena ribalterà le carte. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultimo episodio del 26 luglio di If You Love. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

