I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 5 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 25 della nuova serie turca If You Love, pubblicato venerdì 5 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Baris scopre che Fusun ha rubato dei bozzetti, una scoperta che potrà essergli molto utile.

Dopo essere venuto a conoscenza che è stata Leyla a recuperare e restituire il vestito rubato di sua madre, Ates la invita a cena nel suo albergo per farle una proposta molto importante.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 5 luglio di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

