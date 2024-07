I momenti più importanti dei tre episodi della nuova serie turca Segreti di famiglia andati in onda domenica 7 luglio su Canale 5

Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda domenica 7 luglio.

Nel video qui sopra, il riassunto dall'episodio 10 all'episodio 12 di Segreti di famiglia.

Su Mediaset Infinity, trovate tutto quello che c'è da sapere sulla serie Segreti di famiglia, dalla trama al cast fino alle anticipazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 7 luglio

Il professore di Inci e sua moglie raccontano cosa è successo la sera dell'omicidio della ragazza.

Zafer sospetta che sua figlia Ceylin sia ancora l'avvocata di Cinar e chiede spiegazioni al suo avvocato e amico Yekta.

Ilgaz trova delle pasticche nell'orsetto che Cinar aveva regalato a Defne. Ilgaz si precipita in carcere e i due fratelli hanno un acceso scontro.

Cinar stringe un patto con Ceylin: se lei riuscirà a dissuadere suo fratello dal denunciarlo per la droga, lui le racconterà cosa sa della notte dell'omicidio di Inci. Ceylin non riesce a convincere Ilgaz e le pasticche vengono consegnate alle autorità.

Zafer appicca il fuoco all'auto gialla per eliminare le prove. Metin rivela a Ilgay la verità sul padre di Ceylin: è stato Metin a far arrestare Zafer da uomo innocente. Zafer racconta a Ceylin come ha scoperto che Inci spacciava.

Ceylin riesce a far parlare Cinar della notte dell'omicidio di Inci: il ragazza aveva incontrato Inci che gli aveva chiesto dei vestiti puliti e dei soldi.

