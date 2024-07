If You Love, la puntata dell'8 luglio in streaming

La ventiseiesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 26 della serie turca If You Love, pubblicato lunedì 8 luglio su Mediaset Infinity, Baris e Leyla decidono di nascondere la scatola contenente i bozzetti rubati da Fusun nella camera di Berit. Il giorno seguente, Ates annuncia ai fratelli che lui e Leyla hanno deciso di sposarsi.

Ilter, che sarà testimone di Ates, si occupa dell'organizzazione delle nozze. Nel frattempo, Berit prende l'anello di fidanzamento di Leyla, che pensa sia stato rubato da Yakup. Alla casa di moda, Bige scopre che Umut ha sabotato l'azienda, il quale si giustifica dicendo di essere stanco di essere sempre al secondo posto dopo Ates.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE