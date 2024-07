Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 9 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da martedì 9 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 9 luglio

Leyla desidera rivelare ad Ates la verità sul suo passato, ma non trova il coraggio e sceglie di focalizzarsi sui preparativi nuziali. Contemporaneamente, Meryem confessa a Mert di essere una truffatrice.

