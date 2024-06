I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 26 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 18 della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 26 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, senza troppi giri di parole Bige confida il suo amore ad Ates, ma lui la rifiuta dicendole che è solo un'amica.

Fusun dà retta ai suoi dubbi andando fino in fondo alle sue ricerche: scopre così che Leyla è una truffatrice.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 26 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

