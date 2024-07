Nell'episodio 33 della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 17 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Fusun si reca dal signor Mehmet, l'uomo che in passato è stato vicino a Leyla, per scoprire alcune verità sul passato della donna. Intanto, Ilter dà le dimissioni perché non riesce più a sopportare la difficile situazione che si è venuta a creare in casa. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 17 luglio di If You Love. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

