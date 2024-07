I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato l'11 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 29 della nuova serie turca If You Love, pubblicato giovedì 11 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla non può far altro che abbandonare il ricevimento dopo che Ates ha detto a tutti che è una truffatrice.

Per strada e sotto shock, la ragazza incontra una sconosciuta che si offre di aiutarla e che si spaccia per un'amica della famiglia Arcali, ma in realtà è ben altro.

Yakup, Meryem e Baris scappano dalla tenuta e finiscono per rifugiarsi in una casa fatiscente. Abituati agli agi della tenuta, Meryem e Baris faticano ad adattarsi alla nuova sistemazione e questo porta ad attriti sempre più netti col capobanda.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'11 luglio di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

