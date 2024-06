I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato l'11 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 7 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 11 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla viene ricattata e costretta da Yakup a farsi riassumere come tata dopo il suo licenziamento. Ates scopre che in realtà Berit era stata nascosta dai fratelli con la complicità di sua zia, Fusun, colpevole anche di aver corrotto tutto il personale.

Ates decide così di raggiungere Leyla per riassumerla il prima possibile.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'11 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

