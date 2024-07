I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 10 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 28 della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 10 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo tante peripezie il grande giorno del matrimonio di Leyla e Ates è finalmente arrivato. Alla cerimonia ci sono proprio tutti, compresa la madre di Leyla.

A rito concluso Ates lascia gli inviati a bocca aperta con un colpo di scena: afferra il microfono e rivela a tutti che in realtà Leyla è un truffatrice.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 10 luglio di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

