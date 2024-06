If You Love, la puntata dell'11 giugno in streaming

La settima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La settima puntata, pubblicata martedì 11 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella settima puntata di If You Love, proseguono i cambiamenti di Ates nella casa di moda, tra questi anche l'assunzione di Bige affinché prenda il posto di Fusun. Nel frattempo Ates deve fare i conti anche con il licenziamento di Leyla.

Quest'ultima, costretta da Yakup, prova a chiedere ad Ates di riassumerla, ma durante la conversazione s'innervosisce e scappa via. Poco dopo Ates scopre che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli, in accordo con la zia, perciò decide di raggiungere Leyla e riassumerla subito. La ragazza vorrebbe dirgli di no, ma Yakup la costringe ad accettare per portare avanti il suo piano. Umut, saputo che la zia ha corrotto il personale della tenuta, decide di allontanarla.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

