If You Love, la puntata del 7 giugno in streaming

La quinta puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La quinta puntata, pubblicata venerdì 7 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella quinta puntata di If You Love, Ates, con l'obiettivo di ristrutturare la tenuta, decide di gettare via ogni oggetto all'interno della casa. Anche Leyla tenta di farlo ragionare, ma senza successo. In azienda, Ates licenzia la zia Fusun e rivoluziona tutte le regole per gli impiegati, abolendo anche orari di lavoro e vestiario. Intanto, Leyla accompagna Ates alla scuola che ha aperto in memoria della madre, scoprendo un lato amorevole che non conosceva, e decidendo di usarlo per fargli capire quanto stia facendo del male ai suoi fratelli.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

