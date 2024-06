If You Love, la puntata del 28 giugno in streaming

La ventesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 20 della serie turca If You Love, pubblicato venerdì 28 giugno su Mediaset Infinity, dopo aver confidato il suo amore ad Ates ed essere stata rifiutata, Bige pare rivolgere le sue attenzioni su Umut, che sembra riceverle con piacere.

Ates e Leyla si sforzano di non dare troppo nell'occhio, avendo deciso di tenere il loro legame nascosto, ma evitare di baciarsi in pubblico non è facile come sembra.

In azienda fervono i preparativi per la sfilata che celebrerà il ricordo della madre di Ates; nel mentre Fusun scopre che Hanzade sarà nella giuria dell'evento e, furiosa, si scontra con Ates. La donna decide così di fare pressioni su Leyla affinché la sua proposta venga accettata.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

