If You Love, la puntata del 25 luglio in streaming

La puntata 39 di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 39 della serie turca If You Love, pubblicato giovedì 25 luglio su Mediaset Infinity, Ates annuncia a Leyla che ha intenzione di partire per tornare all'estero perché, ora che ha perso la custodia dei ragazzi, non c'è più niente che lo tenga legato a quel posto.

Ates spera che Leyla lo segua, ma la ragazza è convinta di essere vicina a ritrovare sua madre.

Più tardi Leyla ospita a casa Firuze, che sta per confessarle qualcosa, ma si ferma quando arriva Meryem. Quest'ultima porta via Leyla per presentarla alla famiglia di Mert. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE