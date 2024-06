If You Love, la puntata del 24 giugno in streaming

La sedicesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di passare la notte insieme, ma vengono interrotti da Aydos, che confida ad Ates di avere una cotta per Leyla, e da Berit, che vuole attenzioni.

Il giorno successivo Berit, intenta a giocare con Leyla, pronuncia alcune parole. Tutta la famiglia tenta in tutti i modi di farla parlare nuovamente, ma senza successo. Per aiutarla, Ates e Leyla decidono di portare la piccola dalla psicoterapeuta.

Alla casa di moda, Fusun viene a sapere che Leyla ha partecipato a un matrimonio presso l'hotel di Ates; decide allora di indagare sulla questione e chiede informazioni al signor Selcuk, direttore dell'albergo.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE