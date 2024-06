If You Love, la puntata del 21 giugno in streaming

La quindicesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan di Mediaset Infinity. La puntata 15, pubblicata venerdì 21 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ates rientra alla villa con Ilgaz, dove lo stanno aspettando Fusun e Umut pronti a portare via i ragazzi. Ma è proprio Ilgaz a opporsi: vuole restare nella sua casa, insieme a Berit, Aydos e Ates.

Passata la notte sotto le stelle nel giardino della tenuta insieme ai fratelli e a Leyla, Ates viene svegliato la mattina da Ilter con una brutta notizia: l'abito di sua madre è stato rubato nel corso della festa.

Dopo le prime ricerche, Leyla realizza che Yakup è il responsabile del furto, nonostante lui neghi fino alla fine. La ragazza lo costringe a rivelarle a chi l'ha venduto minacciandolo di abbandonare il piano di truffare Ates e riuscendo così a recuperare il vestito a cui Ates è profondamente legato.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

