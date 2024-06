If You Love, la puntata del 20 giugno in streaming

La quattordicesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan di Mediaset Infinity. La quattordicesima puntata, pubblicata giovedì 20 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Durante l'incredibile festa alla tenuta di Ates, l'incontro tra la banda di Yakup e la famiglia di Hasan movimenta l'evento. In cerca della sua Leyla, Hasan è pronto a fare di tutto per riaverla: ha infatti con sé parecchio denaro che vorrebbe usare per ripagare il presunto debito della finta famiglia di sua "moglie".

I genitori di Hasan, a loro volta, cercano il figlio, ma quando si imbattono in Yakup e il resto del gruppo pretendono di riavere indietro tutto ciò che gli è stato sottratto. Di fronte alla furia della coppia, Yakup garantisce loro che riavranno tutto entro breve, precisamente al massimo due giorni. Come si può intuire, il modo in cui intende procurarsi il denaro non è esattamente lecito.

Nel frattempo, i tre fratelli di Ates cercano di adattarsi alla nuova vita in casa di Umut, ma le cose non procedono come dovrebbero. Lo spazio a disposizione dei ragazzi è poco e Umut impone loro delle regole non proprio gradite. Ilgaz ha in mente solo la festa alla quale deve partecipare quel pomeriggio e Leyla cerca di sfruttare l'occasione.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

