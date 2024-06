If You Love, la puntata del 19 giugno in streaming

La tredicesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan di Mediaset Infinity. La tredicesima puntata, pubblicata mercoledì 19 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Hasan riesce a trovare Leyla nella tenuta: la ragazza si inventa che suo padre ha contratto un debito con la famiglia Arcali e che lei deve lavorare lì per ripagarlo.

Ilter chiede a Yakup di comprare un violino a Galata per Ilgaz che deve partecipare a una festa di compleanno.

Leyla dice a Yakup e agli altri che Hasan l'ha trovata e decidono di accelerare il loro piano: fare innamorare Ates di Leyla per poi farli sposare e derubarlo.

Ilgaz deve andare alla festa, ma non può andarci senza Ates, e lui non intende accontentarla. Si accende così un diverbio che finisce con Ilgaz e i bambini che lasciano la tenuta per andare da Umut. Ates decide di organizzare una festa nella tenuta.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

