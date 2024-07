If You Love, la puntata del 16 luglio in streaming

La trentaduesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 32 della serie turca If You Love, pubblicato martedì 16 luglio su Mediaset Infinity, Ates comunica a Leyla che non possono divorziare, altrimenti lui rischierebbe di perdere i bambini.

Mentre Yakup è appostato dietro a una siepe, Aydos rischia di soffocare. Yakup lo salva chiedendo subito di poter riavere il suo posto di lavoro e Ilter, che è all'oscuro di tutto, decide di accontentarlo. L'intento di Yakup è di ritrovare la borsa con i soldi, che gli è stata sottratta da Meryem e Baris.

Nel frattempo Fusun stringe un accordo di collaborazione con Firuze senza consultare Ates, quest'ultimo va su tutte le furie e scopre che tra le altre cose Fusun ha ceduto anche Leyla, che diventerà il volto del marchio di gioielli di Firuze. Leyla in realtà non ha ancora accettato la proposta, ma Ates corre a casa per affrontare con lei la questione.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

