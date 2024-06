If You Love, la puntata del 14 giugno in streaming

La decima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La decima puntata, pubblicata venerdì 14 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Il direttore dell'hotel si presenta a casa di Ates per consegnargli la busta con dentro il nome falso che Leyla usava quando lo ha conosciuto, ma all'improvviso giunge la notizia che Ilgaz e Baris sono stati arrestati, così Ates deve precipitarsi in commissariato. La busta viene presa da Ilter, che la consegna a Ates una volta tornato insieme ai ragazzi.

Ma quando sta per aprirla, Leyla per impedirglielo finge uno svenimento e si fa portare in ospedale. Sulla via del ritorno Leyla approfitta di essere sola con Ates per parlargli di quello che è successo la sera precedente, ma lui le risponde come se nulla fosse accaduto.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 14 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE