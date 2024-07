If You Love, la puntata del 12 luglio in streaming

Nell'episodio 30 della serie turca If You Love, pubblicato venerdì 12 luglio su Mediaset Infinity, Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare tutto, dicendo addio alla vita da truffatori. Vogliono partire e ricominciare da zero. Fusun, tramite il suo avvocato, denuncia Ates ai Servizi Sociali, che inviano due ispettori alla tenuta per parlare con lui e con i bambini. Il fatto che la moglie di Ates, Leyla, non sia presente in casa potrebbe creare un serio problema. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale disponibile dal 12 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

