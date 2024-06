If You Love, la puntata del 12 giugno in streaming

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. L'ottava puntata, pubblicata mercoledì 12 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Nell'ottava puntata di If You Love, nel bel mezzo di un importante accordo, Ates viene informato da Bige che i nuovi abiti prodotti non soddisfano le aspettative. Questo significa che devono rifare tutto da capo e di conseguenza Ates è costretto a chiedere ai rappresentati dello showroom di aspettare per chiudere l'accordo. Questi accettano, dandogli un ultimatum di quattro giorni. Per sbaglio Ates entra nel bagno di Leyla mentre la ragazza si sta lavando in vasca, generando una situazione molto imbarazzante per entrambi. La piccola Berit durante la notte fa la pipì nel letto e dato che non è la prima volta, Ilter organizza una seduta dalla psicologa alla quale parteciperanno anche Ates e Leyla. Yakup e il resto della banda criminale decide di presentarsi nella tenuta e di offrirsi come operai fingendo di essere una famiglia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

