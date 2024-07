Ecco cosa succederà nell'ultima puntata di If You Love, disponibile venerdì 26 luglio su Mediaset Infinity

L'ultima puntata di If You Love sarà disponibile in streaming da venerdì 26 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede nell'ultima puntata

Ates caccia Fusun dall'azienda e decide di tornare in Spagna prima dell'udienza per l'affidamento dei bambini, convinto di perderla.

Infine, arriva il giorno del processo e il giudice ascolta tutte le parti, inclusi i bambini. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE