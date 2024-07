Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 4 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da giovedì 4 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 4 luglio

È un periodo d'oro per le coppie della tenuta: Ates e Leyla si godono una gita romantica in collina e Meryem e Mert - pur continuando a fare il possibile per mantenere la relazione segreta - si confessano apertamente i propri sentimenti. In tutto questo anche Aydos è nuovamente innamorato e ha di nuovo la testa tra le nuvole.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

