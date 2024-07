Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 19 luglio su Mediaset Infinity

Ilgaz in una scena di If You Love

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da venerdì 19 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 19 luglio

Fusun riesce a far firmare a Firuze il contratto con la Arcali con la promessa di non mettersi tra lei e la figlia Leyla. Nel frattempo, Ates viene convocato alla scuola dei suoi fratelli dalla Commissione Disciplinare, che lo chiama a rispondere delle accuse dei genitori del ragazzo coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos e lo stesso Ates. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE