Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 19 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da mercoledì 19 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 19 giugno

Hasan riesce a trovare Leyla alla tenuta. La ragazza decide di giustificarsi inventando che suo padre ha contratto un debito con la famiglia Arcali e per questo motivo è costretta a lavorare lì per ripagarlo.

Leyla riferisce subito a Yakup e agli altri che Hasan l'ha trovata, quindi decidono di accelerare il passo e di fare la loro solita truffa.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE