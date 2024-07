Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 18 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da giovedì 18 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 18 luglio

Uno dopo l'altro, i membri dello staff della tenuta tornano a lavorare per Ates e i ragazzi: prima Ilter, persuaso dai bambini, e poi Meryem. Tuttavia, questo non significa che tutto proceda senza intoppi: Leyla e Ates fingono di essere una coppia e i ragazzi, sollecitati anche da Umut, cominciano a nutrire seri dubbi sulla sincerità del loro matrimonio. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

