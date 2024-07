Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 17 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da mercoledì 17 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 17 luglio

Ilter, dopo la confessione di Meryem, comunica a Ates che vuole lasciare la villa e tornare a casa sua. I bambini sono molto tristi, anche perché erano sicuri della sua partecipazione all'evento del giorno dopo a scuola.

Ates e Leyla capiscono che devono mettere da parte i rancori perché la loro relazione sta cominciando a far del male agli altri. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

