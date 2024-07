Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 16 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da martedì 16 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 16 luglio

Ates comunica a Leyla che non possono divorziare, altrimenti lui rischierebbe di perdere i bambini, così decidono di convivere da separati. Mentre Yakup è appostato dietro a una siepe, Aydos rischia di soffocare.

Yakup interviene, lo salva e subito dopo chiede di poter riavere il suo posto di lavoro. Ilter, che è all'oscuro di tutto, decide di accontentarlo. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

