Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 15 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da lunedì 15 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 15 luglio

Gli assistenti sociali parlano con Leyla e Ates e fanno presente che i loro screzi hanno ripercussioni sui bambini, così i due adulti promettono di rimediare. Leyla firma le pratiche del divorzio, ma decide comunque di raccontare ad Ates tutta la verità. Così, lo porta nei suoi luoghi di infanzia e adolescenza. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

