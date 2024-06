Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 14 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da venerdì 14 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 14 giugno

Dopo il bacio tra di loro della sera prima, Leyla si risveglia piena di felicità e di aspettative, mentre Ates si sveglia con un gran mal di testa e senza ricordi della sera precedente.

Il direttore dell'hotel si presenta a casa per consegnargli la busta con dentro il nome falso che Leyla usava quando ha conosciuto Ates, ma quando arriva la notizia che Ilgaz e Baris sono stati arrestati, Ates corre in commissariato.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

