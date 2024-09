L'episodio in onda mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5 è leader della prima serata

Esordio vincente, su Canale 5, per I Fratelli Corsaro. La serie con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia è leader della serata con 2.551.000 spettatori e il 16.57% di share.

La serie in 4 puntate, prodotta da CamFilm per Mediaset con la regia di Francesco Miccichè, ha toccato picchi di 3.100.000 telespettatori.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Sono davvero contento del ritorno di Giuseppe Fiorello alla fiction Mediaset. Grazie al suo straordinario talento e a quello di Paolo Briguglia, a una narrazione avvincente e a un’ambientazione unica - una vibrante e complessa Palermo - il debutto ieri sera de I fratelli Corsaro ha avuto un ottimo riscontro. La qualità della produzione CamFilm di Camilla Nesbitt per Mediaset, la sceneggiatura tratta dai romanzi di Salvo Toscano e la regia di Francesco Miccichè, hanno dato vita a un progetto di grande valore: storie autentiche e avvincenti che hanno convinto da subito i telespettatori.”

In alto è possibile rivedere la prima puntata della serie tv. I fratelli Corsaro, composta da quattro puntate, torna mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

