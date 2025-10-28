I Cesaroni - Il ritorno, il cast al Festival dello Spettacolo

Sul palco del Festival dello Spettacolo a Milano, Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni - Il ritorno hanno presentato la nuova attesa stagione dell'iconica serie che andrà in onda prossimamente su Canale 5.
Oltre a Claudio Amendola, erano presenti: Lucia Ocone, Marta Filippi, Matteo Branciamore e Ludovico Fremont.
Nel corso dell'evento, Claudio Amendola ha parlato del nuovo personaggio interpretato da Ricky Memphis: "È vero che sto iniziando a somigliare a Giulio e Giulio a me. Ricky Memphis è più Cesaroni di tutti noi messi insieme, te lo posso garantire".
L'attore e regista della serie ha voluto ricordare anche l'amico e collega Antonello Fassari, scomparso nell'aprile del 2025: "Ne approfitto per salutare Max Tortora e soprattutto per dare un bacio ad Antonello".
Le riprese della nuova stagione de I Cesaroni sono iniziate nel marzo 2025 e si sono concluse ad agosto 2025.
Nella settima stagione, la bottiglieria dei Cesaroni, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini.
Alla scrittura del progetto: Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.
I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda prossimamente su Canale 5, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratis tutti gli episodi delle prime sei stagioni.