I Cesaroni - Il ritorno, il cast al Festival dello Spettacolo

Sul palco del Festival dello Spettacolo a Milano, Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni - Il ritorno hanno presentato la nuova attesa stagione dell'iconica serie che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Oltre a Claudio Amendola, erano presenti: Lucia Ocone, Marta Filippi, Matteo Branciamore e Ludovico Fremont.

Nel corso dell'evento, Claudio Amendola ha parlato del nuovo personaggio interpretato da Ricky Memphis: "È vero che sto iniziando a somigliare a Giulio e Giulio a me. Ricky Memphis è più Cesaroni di tutti noi messi insieme, te lo posso garantire".

L'attore e regista della serie ha voluto ricordare anche l'amico e collega Antonello Fassari, scomparso nell'aprile del 2025: "Ne approfitto per salutare Max Tortora e soprattutto per dare un bacio ad Antonello".