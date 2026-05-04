La quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
Per evitare il pignoramento, Livia chiama in causa zia Teresa e organizza un finto matrimonio, con Stefania a orchestrare.
Marta e Olmo cercano un linguaggio comune tra pudori e slanci. In cucina, Virginia affronta una prova decisiva cucinando per Diana Canà, mentre Marco custodisce un segreto che confida solo a Walter.
Tra maschere e confessioni, la famiglia testa una nuova rotta.
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.