La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre 6.118.000 spettatori e del 29.5% di share individui.

I Cesaroni – il ritorno è stata inoltre tra i programmi più commentati sui social, posizionandosi al primo posto nelle tendenze italiane su X.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, commenta: "Il ritorno de I Cesaroni, con il grande successo ottenuto, conferma quanto questa serie sia rimasta nel cuore del pubblico, capace, ancora oggi, di emozionare e unire diverse generazioni davanti allo schermo. Ringrazio Claudio Amendola, tutto il cast, il produttore Verdiana Bixio di Publispei e Fiction Mediaset. I Cesaroni sono più di una fiction: rappresentano un pezzo della nostra storia televisiva e familiare".

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