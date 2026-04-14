Lunedì 13 aprile, su Canale 5, grande esordio per la nuova stagione di I Cesaroni - Il ritorno, leader della prima serata con 3.486.000 spettatori totali e il 22.64% di share (che sale al 27.43% sul target commerciale).
La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre 6.118.000 spettatori e del 29.5% di share individui.
Grandissimo successo anche tra il pubblico dei giovani, con una share del 40% sul target dei 15-34enni.
I Cesaroni – il ritorno è stata inoltre tra i programmi più commentati sui social, posizionandosi al primo posto nelle tendenze italiane su X.
Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, commenta: "Il ritorno de I Cesaroni, con il grande successo ottenuto, conferma quanto questa serie sia rimasta nel cuore del pubblico, capace, ancora oggi, di emozionare e unire diverse generazioni davanti allo schermo. Ringrazio Claudio Amendola, tutto il cast, il produttore Verdiana Bixio di Publispei e Fiction Mediaset. I Cesaroni sono più di una fiction: rappresentano un pezzo della nostra storia televisiva e familiare".