Simone Annichiarico

Figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annicchiarico cresce tra palcoscenici e riflettori, seguendo le orme dei genitori. Il padre, che considera un vero idolo, resta una figura centrale della sua vita e del suo percorso, raccontato anche nel libro 100% Walter.

Inizia a lavorare in televisione nel 1995 con Arriba!!! Arriba!!! al fianco di Heather Parisi e negli anni si dedica alla conduzione di programmi sul cinema. Nel 2007 arriva La valigia dei sogni su La7, mentre nel 2009 assume la guida di Italia’s Got Talent, prima con Geppi Cucciari e poi con Belén Rodríguez, conquistando grande popolarità. Prosegue il percorso televisivo con programmi come Fronte del palco e nel 2024 partecipa a Tale e Quale Show.

È inoltre scrittore e autore e coltiva da sempre la passione per la musica: suona la chitarra, scrive brani e in passato è stato frontman di una cover band dei Led Zeppelin. Amante del cinema, dello sci e della natura, ha scelto di dividere la sua vita tra Roma, la Sardegna e la montagna. Ama la solitudine e il silenzio e proprio per questo, la Casa rappresenta per lui una sfida completamente nuova, una prova che ha deciso di affrontare con entusiasmo e coraggio.