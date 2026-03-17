Raimondo Todaro, 39 anni, è nato a Catania il 19.01.87, ma cresce a Castelnuovo del Garda (VR), dove la sua famiglia si trasferisce quando è ancora bambino. Inizia a studiare danza a soli 5 anni insieme al fratello Salvatore e a 9 conquista il suo primo titolo di campione italiano. Da allora la sua ascesa è inarrestabile: partecipa a competizioni internazionali e vince in totale diciotto campionati italiani, diventando uno dei talenti più promettenti della danza sportiva.

Dal 2005 al 2020 è uno degli insegnanti di Ballando con le Stelle, dove vince la seconda edizione al fianco di Cristina Chiabotto. Nel 2018 è un concorrente di Tale e quale Show. Firma le coreografie de Il Cantante Mascherato (2020/21). Dal 2021 al 2024 Raimondo approda, come insegnante, al talent Amici. La sua grande passione è l'insegnamento a cui oggi si dedica anima e corpo, portando avanti e facendo crescere tanti promettenti allievi e futuri campioni.

