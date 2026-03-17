Nicolò Brigante, 31 anni, è nato a Catania (Scordia) il 22.10.94. Da piccolo sogna di fare il calciatore, ma a causa di un infortunio è costretto a interrompere la sua carriera sportiva. Nel 2018 diventa noto al pubblico televisivo come tronista di Uomini e donne,

Terminati gli studi, ha lavorato per anni nell'azienda di famiglia, che si occupa del commercio alimentare all'ingrosso, ma il suo obbiettivo è sempre stato quello di essere indipendente, così, nel 2021, ha aperto un centro sportivo di Padel, di cui è molto orgoglioso.

