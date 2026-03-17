Marco Berry, 62 anni è nato a Torino il 12.04.63.

Fin da bambino, Berry ha manifestato una forte passione per la magia e l'illusionismo, in età adulta, invece, si avvicina anche all'escapologia e reinterpreta, con grande successo, i numeri più spettacolari del grande Mago Houdini.

A soli 10 anni debutta a Sim Sala Bim (Rai1, 1973) accanto al Mago Silvan. Nel 1985 partecipa come mago a Bim Bum Bam. Collabora alla scrittura de La sai l'ultima e Scherzi a parte. La notorietà televisiva arriva nel 1997 con Le Iene. Nel 2023 conduce Invisibili programma dedicato alle storie dei senzatetto e di chi vive ai margini, e Invincibili, spin-off dedicato a persone che hanno saputo rinascere dopo traumi profondi.

Tra i suoi lavori televisivi figurano anche Mistero e Lucignolo 2.0. Partecipa come concorrente insieme alla figlia Ludovica a Pechino Express 2020. Nel 2022 ha ideato e condotto Questo strano mondo (DMAX). Berry è molto impegnato nel sociale, con progetti dedicati al supporto dell'infanzia in paesi poveri.

