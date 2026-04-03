In puntata, il confronto si accende. Ibiza si rivolge direttamente ad Antonella Elia : "Con Antonella mi aspettavo più margine di confronto. Mi è dispiaciuto che tu continui ad attaccarmi quando tu avevi una difficoltà qui dentro all'inizio. Io mi sono presa le mie colpe". Antonella replica: "Qui sono tutte sante".

Le donne continuano a criticare Ibiza Altea al Grande Fratello Vip . Nella scorsa puntata era finita in nomination dopo aver accusato Blu Barbara Prezia di essere "una gatta morta" . Nei giorni successivi si sono susseguiti confessionali di accuse da parte delle donne della Casa, mentre gli uomini hanno giudicato le critiche nei suoi confronti eccessive.

Ibiza Altea

Alessandra Mussolini accusa: "La cosa più grave è che non si sia scusata in modo convinto con Blu". Ibiza precisa di aver parlato con lei in privato: "Ho parlato con lei da sola in cucina". Ma è Blu a smontare la versione: "Chiediamo scusa però sottovoce mi ha detto: Rimango della mia idea. Hai idea di quello che dici? Sei gelosa. Mi hai tradito come donna e come persona qua dentro".

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