Al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi, durante un numero di magia, riceve la sorpresa della madre Nuccia. La scena avviene nella Nuvola, dove il concorrente insieme a Raul Dumitras e Marco Berry partecipa a un'esibizione. Al momento di aprire una busta che pensano si trovi in studio, appare invece la madre del ragazzo, che porta con sé una sorpresa ancora più grande da parte della figlia Roberta.

Nuccia commenta il percorso del figlio: "Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore".

La mamma aggiunge inoltre un consiglio: "Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sempre con questi chiarimenti. Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene", sottolinea.