Al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi, durante un numero di magia, riceve la sorpresa della madre Nuccia. La scena avviene nella Nuvola, dove il concorrente insieme a Raul Dumitras e Marco Berry partecipa a un'esibizione. Al momento di aprire una busta che pensano si trovi in studio, appare invece la madre del ragazzo, che porta con sé una sorpresa ancora più grande da parte della figlia Roberta.
Nuccia commenta il percorso del figlio: "Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore".
La mamma aggiunge inoltre un consiglio: "Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sempre con questi chiarimenti. Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene", sottolinea.
La madre porta con sé una scatola che contiene una collezione di elastici appartenuti alla figlia. Renato spiega il significato di questo regalo: "Ho fallito il progetto più grande che è quello del matrimonio. La bimba vive con la mia ex moglie e, ogni volta che la vedo, non posso stare il tempo che vorrei, quindi le dico: Robby, dammi qualcosa di tuo. E lei una volta mi da il suo elastico, se lo passa per tutto il corpo per lasciare il suo odore. Io lo annuso, lei si intimidisce e io muoio dalla felicità".
Il momento più commovente arriva con il videomessaggio di Roberta: "Ciao papà, ti amo. Sei fortissimo. Ti do un bacio quando esci, ti amo tanto tanto", recita la bambina.