Al Grande Fratello Vip, gli scontri iniziano già di prima mattina tra alcune donne nella casa, Alessandra minaccia Antonella: "Adesso ti tolgo tutti i trucchi".

Alessandra Mussolini pare non essere d'accordo con la disposizione scelta da Antonella Elia nella parte di casa dedicata al make up e al beauty. Elia dal proprio canto si mostra indifferente verso la coinquilina e si confronta con Marco Berry: "Sostiene che mi toglie tutti i trucchi perché questa non è la mia postazione". "Appena si sveglia comincia a rompere, è un incubo", afferma Elia, cominciando a dare testate alla porta.

Nella discussione non manca Francesca Manzini: "Io posso fare quello che voglio", dice.