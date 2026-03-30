La discussione nasce dopo che Adriana aveva scelto di non partecipare a una prova per problemi fisici: Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno commentato la situazione con un'allusione alla sua età e alla menopausa .

Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe

Durante la puntata del 30 marzo, Adriana non si trattiene: "Non vedo perché in prima serata devo parlare di cose mie. Siete vergognose". Poi si rivolge direttamente ad Alessandra: "Sei riuscita a umiliarmi come donna e come madre".

Dallo studio, interviene l'opinionista Selvaggia Lucarelli: "La questione del ciclo è molto più delicata di come la stanno trattando. Stavano alludendo al fatto che Adriana non lo abbia più, toccando una fase sensibile della vita di una donna. Non lanciate il sasso e poi ritirate la mano".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE