Raul Dumitras scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip quando rivede il padre Timoteo. Prima dell'incontro, Raul ripercorre la storia della sua famiglia.
"Già da piccolo sono dovuto crescere uomo. Mio papà ha avuto una storia incredibile, è cresciuto in una famiglia in un altro paese con dodici fratelli. È stata un'infanzia complicatissima. Non ha avuto un grande esempio di famiglia amorosa, unita, calda, e questo credo sia dovuto anche al fatto che sono più freddi", racconta Raul, che però non nasconde la stima per suo padre: "Lui ha dato a me e a mio fratello un'infanzia bellissima. Siamo stati fortunatissimi. Quando ero piccolo avevamo più difficoltà, me lo ricordo, però a me non mancava mai nulla. Li ringrazierò sempre per i valori che mi hanno insegnato e l'educazione che credo di avere. Hanno fatto un lavoro incredibile".
Il concorrente ricorda anche la passione calcistica che ha condiviso col padre: "Ho visto un'infinità di partite con papà. Da piccolo gli stressavo la vita perché volevo giocare con lui".
Prima dell'incontro, nella Nuvola entra un pallone con una scritta: "Il mio campione sei sempre stato tu, con amore papà". Poi arriva Timoteo e Raul non riesce a trattenere le lacrime. Il padre gli si avvicina e gli chiede perdono: "Perdonami per tutto quello che ho fatto perché ti è mancato qualche abbraccio e qualche parola buona. Oggi sono il papà più orgoglioso del figlio che ho". Raul risponde: "Non dovrà mai scusarsi perché ai miei occhi è un uomo incredibile".