Raul Dumitras scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip quando rivede il padre Timoteo. Prima dell'incontro, Raul ripercorre la storia della sua famiglia.

"Già da piccolo sono dovuto crescere uomo. Mio papà ha avuto una storia incredibile, è cresciuto in una famiglia in un altro paese con dodici fratelli. È stata un'infanzia complicatissima. Non ha avuto un grande esempio di famiglia amorosa, unita, calda, e questo credo sia dovuto anche al fatto che sono più freddi", racconta Raul, che però non nasconde la stima per suo padre: "Lui ha dato a me e a mio fratello un'infanzia bellissima. Siamo stati fortunatissimi. Quando ero piccolo avevamo più difficoltà, me lo ricordo, però a me non mancava mai nulla. Li ringrazierò sempre per i valori che mi hanno insegnato e l'educazione che credo di avere. Hanno fatto un lavoro incredibile".