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Grande Fratello VIP

NOMINATION31 marzo 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 30 marzo

Al termine della quinta puntata del GF Vip in onda il 30 marzo, ecco il risultato delle nomination
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Alla fine della quinta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 lunedì 30 marzo, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 30 marzo

Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono in nominationIbiza Altea e Raimondo Todaro sono in nomination

Le donne si devono nominare tra di loro, così come gli uomini. Si parte dalle donne: la più votata andrà al televoto. A decidere chi farà le nomination segrete o palesi è il preferito della Casa, ovvero Renato Biancardi, che conquista anche l'immunità. La donna più nominata è Ibiza Altea.

Nella mystery room, gli uomini hanno di fronte delle carte con i volti degli altri concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. I più votati sono Raimondo Todaro e Marco Berry. Renato, in quanto preferito, decide che, tra i due, ad andare al televoto con Ibiza è Raimondo Todaro.

Ibiza e Raimondo vengono così isolati dal resto del gruppo andando a convivere in un nuovo ambiente della Casa.

Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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