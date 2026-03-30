Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono in nomination

Le donne si devono nominare tra di loro, così come gli uomini. Si parte dalle donne: la più votata andrà al televoto. A decidere chi farà le nomination segrete o palesi è il preferito della Casa, ovvero Renato Biancardi, che conquista anche l'immunità. La donna più nominata è Ibiza Altea.

Nella mystery room, gli uomini hanno di fronte delle carte con i volti degli altri concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. I più votati sono Raimondo Todaro e Marco Berry. Renato, in quanto preferito, decide che, tra i due, ad andare al televoto con Ibiza è Raimondo Todaro.

Ibiza e Raimondo vengono così isolati dal resto del gruppo andando a convivere in un nuovo ambiente della Casa.

Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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